Remco Evenepoel klaar voor eerste World Tour Race

Remco Evenepoel uit Schepdaal start zondag aan zijn eerste World Tour Race, in Abu Dhabi. Vannacht landde het team Deceuninck-Quick Step in de woestijn, maar van slapen kwam niet veel in huis...

Het Yas-hotel waar de ploeg van Evenepoel verblijft is namelijk vlak naast een racecircuit gelegen. Remco en co arriveerden pas om 5 u vannacht plaatselijke tijd. Een paar uur later was het op het circuit alle volle drukte zodat er voor de wielrenners van slapen weinig of geen sprake was.

De United Arab Emirates Tour (een samensmelting van de vroegere Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour) is de eerste World Tour Race voor Remco Evenepoel. Die maakte al een goede beurt in Argentië tijdens de Ronde van San Juan, de eerste ronde van Evenepoel als profrenner. Evenepoel mocht er de groene trui van beste jongere aantrekken en hij werd bovendien negende in de eindstand.

In Abu Dhabi is de tegenstand niet van het minste, met onder andere Valverde, Dumoulin en Kwiatkovski. Evenepoel voelt naar eigen zeggen een gezonde spanning. "Ik ga proberen om zo lang mogelijk mee te gaan en wat mijn grenzen proberen te verleggen."