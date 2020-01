Rocky Bushiri op huurbasis naar Sint-Truiden

Na passages bij KV Oostende en AS Eupen trok de belofteninternational uit Opwijk afgelopen zomer naar Norwich City. Zijn Engelse werkgever leende hem vrijwel meteen uit aan derdeklasser Blackpool. Daar kwam Bushiri niet verder dan vier wedstrijden in de League One. In de Engelse bekercompetitie speelde de verdediger twee wedstrijden en kon hij één keer scoren. In juni keert Bushiri vermoedelijk terug naar Engeland, aangezien, want Sint-Truiden kon geen aankoopoptie bedingen bij Norwich City.