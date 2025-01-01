Roland Liboton trakteert parcoursbouwers Druivencross op soep

In het centrum van Overijse vindt dit weekend de Druivencross, de moeder aller veldritten, plaats. Onder meer Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck tekenen present. De opbouw van het parcours is volop bezig. Veldritlegende Roland Liboton, die de Druivencross maar liefst 16 keer won, zakte af naar de Markthal in Overijse om er al een glimp van op te vangen. Bij een soepje voor alle parcoursbouwers en medewerkers blikt hij terug op wat de Druivenkoers voor hem betekent.