Ronde van Burgos is binnen voor Evenepoel

Schepdaalnaar Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) heeft de eindzege te pakken in de Ronde van Burgos. In de slotrit was Ivan Sosa de snelste.

Remco Evenepoel kwam als derde over de meet in de laatste etappe van de Ronde van Burgos, een bergit naar Lagunas de Neila. Het 20-jarige toptalent uit Schepdaal moest in de laatste kilometer van de slotklim de Colombiaan Ivan Sosa (Ineos) en Mikel Landa (Bahrein-McLaren) wel laten voorgaan. Maar dat bracht z’n eindzege niet in gevaar. Evenepoel wint met de Ronde van Burgos z’n derde kittenkoers van het seizoen, na de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve.