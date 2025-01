RSCA Futsal gaat verrassend ten onder in derby: "RWDM Futsal pakt uit met stunt van het jaar"

Bij de eerste grote mogelijkheid schoot Anderlecht meteen de hoofdvogel af. Grello liet de Molenbeekse defensie helemaal open gaan. Edu zette de openingstreffer op het bord. RWDM was echter niet onder de indruk. Sarmiento - andermaal tussen de palen - hield paars-wit tot drie keer toe overeind. Na vijf minuten was de gelijkmaker echter een feit. Sekulic leed balverlies op de middellijn, Sarmiento was kansloos tegen de counter van Faouzi (1-1). Anderlecht behield het merendeel van het balbezit, al bleven de rood-zwarte buren snedig counteren. Sekulic kon uiteindelijk zijn fout rechtzetten. Hij snoepte de bal af en zette Raul op weg naar de 1-2. Defensief bleef RSCA steken laten vallen. El Madani bracht de thuisploeg voor de tweede maal langszij. RWDM toonde zich een meer dan taaie klant en bood stevig weerwerk. De lat bracht soelaas op een schot van Abouya.

Ook na de pauze kon Anderlecht amper zijn stempel drukken op de wedstrijd. Een gebrek aan tempo en weinig uitgespeelde kansen zorgden ervoor dat RWDM nauwelijks in de problemen kwam. Als het niet met vloeiende combinaties kan, dan zijn er nog altijd stilstaande fases. Cainan knalde een vrije trap staalhard tegen de touwen (2-3). De snedige tegenprikken van RWDM werden steeds meer in de kiem gesmoord. Een klasseflits van Kus - tot vorig jaar in paars-witte loondienst - wiste de voorsprong weer uit. Hij zette Grello in de wind en wipte het leer vervolgens heerlijk over doelman Sarmiento (3-3). Cainan kwam dicht bij een tweede treffer en ook Rangel kon doelman Tsabounti niet verschalken. Paars-wit kreeg finaal ook nog een penalty tegen na ongelukkig handspel van Edu. El Gaddaoui zette de strafschop om en zette RWDM voor het eerst op voorsprong. Paars-wit verzette in de slotfase nog hemel en aarde om de gelijkmaker te scoren. In de laatste minuut werd een claim op een strafschop nog weggewuifd door de wedstrijdleiding. RWDM hield finaal stand en zorgde zo voor de stunt van het jaar.

Doelpunten: 3’ Edu (0-1), 5’ Faouzi (1-1), 9’ Raul (1-2), 12’ El Madani (2-2), 23’ Cainan (2-3), 29’ Kus (3-3), 35’ El Gaddaoui (4-3).