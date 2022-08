RSCA Futsal heeft zinnen gezet op top 5 van Europa

Afgelopen weekend zette RSCA Futsal met de supercup z'n eerste beker in de prijzenkast. Ook de landstitel en de beker winnen is de futsalclub, het vroegere Halle-Gooik, intussen aan zijn status verplicht. Maar meer dan ooit is het vizier gericht op Europa. Een sterrenensemble moet de steile ambities van RSCA Futsal waarmaken: uitgroeien tot een van de vijf beste clubs in Europa.

Meer dan ooit wil RSCA Futsal, vroeger Halle-Gooik, aansluiten bij de absolute Europese top. "We hebben ons bewust versterkt om eens te kijken hoe dicht kunnen we erbij geraken”, zegt manager Lieven Baert. “We zijn verloren tegen Sporting Lissabon met 2-1, tegen Benfica met 2-1, tegen Barcelona met 6-4, dat zijn geen grote verschillen. Je voelt dat je er kort bij zit. Misschien kunnen met die drie nieuwe topspelers erbij iets meer doen en verrassen.”

Die drie toptransfers zijn de Argentijnse international Rescia én de Brazilianen Fits en Diego Roncaglio. “In België willen we alles winnen”, zegt Diego Roncaglio. “In Europa wordt het moeilijker, ik heb er vertrouwen in dat we de Final Four kunnen halen. We hebben echt een heel sterke ploeg. De spelers behoren tot de beste in de wereld.” Met de zaal waar RSCA Futsal zal spelen zit het in elk geval al goed. De Belleheide in Roosdaal is de eerste zaal in België die speciaal voor futsal is ingericht.