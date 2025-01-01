RSCA Futsal plaatst zich voor volgende ronde Champions League

RSCA Futsal wint van de Litouwse kampioen en plaatst zich zo voor de volgende ronde van de Champions League Futsal.

RSCA Futsal bewijst dat het nog steeds weet wat winnen is. De Belgische kampioen heeft het vandaag opgenomen tegen de kampioen uit Litouwen, Kauno Zalgiris.

Paarswit sluit de Main Round van de Champions League af met een 0-4-overwinning. RSCA wordt zo derde in de groep. Dat was niet helemaal zoals gehoopt; RSCA mag zich voor de volgende fase van de Champions League in de Alfasun Indoor Arena aan een pittige tegenstander verwachten.

First things first, in eigen land neemt RSCA het op tegen Eisden Dorp. Op 14 november trekt Anderlecht naar Limburg.

