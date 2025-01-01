RSCA Futsal rolt de buren van Sensei Sushi Anderlecht eenvoudig op

Paars-wit eiste het balbezit volledig op, maar het tempo was onvoldoende hoog om de defensie van Sensei Sushi uit verband te spelen. Halverwege de eerste helft stond er nog steeds één doelpunt verschil op het bord. Rakic kreeg de 0-2 pardoes voorgeschoteld van de tegenstanders, maar knalde over. Uiteindelijk zorgde Tarakanovs – tot dan toe de meest bedrijvige bezoeker – voor de 0-2 op aangeven van Rangel. Nog voor de pauze deden Dillien en Panes de boeken helemaal toe: 0-4.

Tarakanovs had de sushi tijdens de pauze duidelijk goed verteerd. De Let zorgde met twee snelle doelpunten eigenhandig voor 0-6. Thuisdoelman Idrissi bleef intussen lustig meevoetballen, Vanderheyden strafte zijn geklungel al even frivool af (0-7). De 0-8 was volledig van Belgische makelij. Via Vanderheyden en Vandamme tikte Dillien een ingestudeerd nummer simpel binnen.

Nadien ging de voet van het gaspedaal. Paars-wit bleef domineren en attractief futsal brengen, al ontbrak een tikkeltje precisie in de afwerking. Doelman Cardoen nam dan maar zelf het heft in handen en gaf een – andermaal – blunderende Idrissi het nakijken (0-9). Belofte Amri tekende voor het tiende doelpunt van paars-wit. In de voorlaatste seconde werd de thuisploeg de eerredder gegund.

Reactie van Edgars Tarakanovs

“Mijn drie doelpunten in de opener van de competitie zijn een fijne binnenkomer. Dat ik daarmee voorlopig topschutter van de club ben? Ik lig er niet wakker van. Een 1-10-overwinning doet veel meer deugd. Het is fijn dat ik vandaag mijn steentje kon bijdragen. Nu is het zaak om goed te rusten en dan de focus meteen te verschuiven op de match van vrijdag tegen RWDM.”