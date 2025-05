RSCA Futsal verliest eerste finalematch in Charleroi: "Er zit niets anders op dan deze week hard te werken"

Powerplay

RSCA Futsal verscheen in La Garenne ‘au grand complet’. Geen geblesseerden of zieken, geen geschorsten. Ook Charleroi was in topvorm, wat zorgde voor een hoogstaand begin van de wedstrijd. Niet dat het kansen regende, maar de snelheid van uitvoering en het tempo lagen zeer hoog. Rangel schoot na zes seconden al voorlangs, maar aan de overzijde liet Rahou zich evenmin onbetuigd. Giovanni moest twee keer plat op pogingen van El Fakiri. RSCA opende de score. Raul speelde knap in op Edu en die werkte even knap af. De champagne mocht evenwel nog niet geserveerd worden. De thuisploeg bleef prima druk zetten. Mancuso leed balverlies en Cordier zorgde prompt in een zeer evenwichtige eerste helft voor de gelijkmaker.

De tweede helft begon slecht voor paars-wit. Grello dekte niet kort genoeg en Ghislandi mocht van dichtbij de thuisploeg op voorsprong trappen. De Brusselaars gingen nu hoger spelen, maar dat bracht meer ruimte voor de thuisploeg. Halverwege de tweede helft leed Raul voor het eigen doel knullig balverlies. Rahou nam het geschenk dankbaar aan (3-1). RSCA bracht te weinig creativiteit om Charleroi vaak in verlegenheid te brengen. Te veel balverliezen en slechte passing, te weinig doortastendheid vooraan. De thuisploeg bleef goed georganiseerd spelen en probeerde te counteren, wanneer dat mogelijk was. Cainan kon alleen voor doel opduiken, maar stuitte op de doelman. In de slotfase speelde RSCA met Grello als vliegende keeper. De powerplay leverde de aansluitingstreffer op. Cainan tikte aan de tweede paal binnen (3-2). Luiggi had de gelijkmaker aan de voet, maar miste.

"De play-offs beginnen nu pas"

“We moeten Charleroi feliciteren met hun overwinning, daar valt weinig op aan te merken", zei RSCA-speler Antonio Sekulic na de wedstrijd. "In de eerste helft hebben ze ons belet om ons eigen spel te ontwikkelen. Na de rust kregen we wel enkele mogelijkheden, maar die werden niet benut. Er zit niets anders op dan deze week hard te werken op training en klaar te zijn voor de volgende twee matchen in Roosdaal. Het staat 1-0 in de finale, maar die is verre van gedaan. Integendeel, de play-offs beginnen nu pas.”

Door deze nederlaag is RSCA verplicht om de twee thuiswedstrijden tegen Charleroi te winnen om de landstitel te verlengen.