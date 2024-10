RSCA Futsal verplettert Eisden-Dorp met 1-10: "Spitsen meteen op dreef"

Vooraf werd de verplaatsing naar Eisden-Dorp gevreesd. In het verleden manifesteerden de Limburgers zich telkens als een ploeg die thuis moeilijk kon ontwricht worden. Bovendien had de tegenstander in deze competitie nog niet verloren. Het werd een maat voor niets. Paars-wit won zonder veel moeite met 1-10.

Even dreigden er donkerwolken, toen Paulus Eisden Dorp vroeg in de match op voorsprong bracht. Gelukkig zorgden de Eisdenaren zelf terug voor het zonnetje. Eerst mocht Dillien balverlies van Paulus afstraffen, een minuut later benutte Darlan met een stifter een tweede flater van de thuisploeg. Plots ging het snel. Grello vond de vrijstaande Darlan die meteen zijn tweede van de avond maakte. Nog voor de rust zorgden Cainan en Sekulic – een brok Kroatisch graniet met voetbalbrains – voor de 1-5 ruststand.

Na de rust zakte het tempo even naar mistig niveau, maar Sekulic toverde met een schitterend hakje weer een blauwe hemel aan het firmament. De thuisploeg speelde met iets meer grinta, zodat de schade beperkt leek te worden worden. Het draaide anders uit. Raul kon een mooie collectieve aanval afronden, Sekulic lukte een hattrick, al volstond dat niet voor de Kroaat. Hij scoorde nog een vierde keer. Rangel zette de kroon op het werk. RSCA behaalde de grootste zege ooit in Eisden.

Doelpunten: 4’ Paulus (1-0), 4’ Dillien (1-1), 5’ en 6’ Darlan (1-2 en 1-3), 9’ Cainan (1-4), 13’ en 27’ Sekilic (1-5 en 1-6), 30’ Raul (1-7), 34’ en 35’ Selukic (1-8 en 1-9), 37’ Rangel (1-10).