RSCA Futsal versterkt zich met Brazilianen Lennon en Serginho

RSCA Futsal begon het jaar overtuigend. Het won gisteravond met 12-3 van Moeskroen en blijft aan de leiding in de hoogste futsalklasse, maar zit intussen niet stil op de avontuur. Zo moet de 28-jarige Jonhn Lennon de naar Inter Movistar vertrokken Fits vervangen als pivot. “De Braziliaan komt over van de Portugese club Eléctrico FC. Hij heeft met Kairat Almaty al deelgenomen aan de Final Four. De dribbelaar staat stevig in zijn schoenen en is een sterke afwerker”, klinkt het bij RSCA Futsal.

Een tweede aanwinst is de 27-jarige Serginho. Hij komt over van het Atlantico. Vorig seizoen werd hij verkozen tot beste vleugelspeler van de Braziliaanse competitie. Zowel Serginho als Jonhn Lennon tekenen bij RSCA Futsal een contract tot en met juni 2024.

Foto: RSCA Studio