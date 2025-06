RWD Molenbeek wordt omgedoopt tot Daring Brussels: “Naam vertegenwoordigt onze club niet”

Daring Bruxelles ontstond in 1895 en speelde vijf keer kampioen. Begin jaren ’70 smolt het samen Racing White tot RWD Molenbeek. Die bekende naam dreigt nu terug uit het voetbal te verdwijnen. De Amerikaanse voorzitter van de club, John Textor, wil de naam veranderen naar Daring Brussels, als eerbetoon aan de op één na oudste voetbalclub van het land. Zo wordt het stamnummer 2 teruggekocht en komt er een nieuw logo waar Sint-Michiel, de patroonheilige van de stad, een prominent plaats krijgt. De nieuwe naam moet de club internationaal aantrekkelijker maken.

"De heropleving van deze historische naam – eenvoudig, krachtig, kort, uniek en onmiddellijk herkenbaar – vindt zijn oorsprong in de rijke traditie van het Belgische voetbal", klinkt het in een persbericht van de club. "Maar vooral belichaamt de keuze de ambitie om een moderne en ambitieuze club zijn, stevig verankerd in de hoofdstad van Europa. Het is een noodzakelijke stap om een sterke identiteit uit te bouwen die zelfvoorzienend en duurzaam is."

De clubkleuren – rood en zwart, met het historisch witte accent – worden voortaan aangevuld met gouden details als verwijzing naar het originele wapenschild. Maar lang niet iedereen is opgezet met de drastische veranderingen. “Van de ene dag op de andere verdwijnt mijn club, mijn vier letters, mijn kleuren ten gunste van een Amerikaan voor wie wij supporters en onze geschiedenis niets betekenen”, reageert een fan op sociale media. “Daring Brussels vertegenwoordigt onze club niet. Vaarwel mijn RWDM, ik zal altijd van je blijven houden.”