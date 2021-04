Sacoor op ramkoers met Amerikaanse universiteit

Het wereldkampioenschap in Polen is een eerste grote test voor de 4x400 meter in aanloop naar de Olympische Spelen. Als Sacoor negatief test op het coronavirus, stapt hij tegen de wil van zijn universiteit vandaag op het vliegtuig om de Belgian Tornados te vervoegen voor het WK in Polen. Tennessee-coach Ken Harnden vindt dat de Beerselnaar voorrang moet geven aan wedstrijden van het Amerikaanse studentencircuit omdat Sacoor jaarlijks een studiebeurs van 37.000 euro krijgt om aan de Amerikaanse universiteit te studeren.

Door de universiteit de rug toe te keren wordt een verdere toekomst in Tennessee een moeilijke zaak voor Sacoor. Het Nieuwsblad meldt dat hij het seizoen zou afwerken, maar daarna zou breken met de universiteit.