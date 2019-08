Sagan, Van Avermaet en Groenewegen aan start van Gooikse Pijl

Het nieuws wordt bevestigd door Dany Schets, de organisator van de Gooikse Pijl. De wedstrijd is dit jaar de laatste wedstrijd voor het wereldkampioenschap wielrennen in Yorkshire, in Engeland. Enkele WorldTour-ploegen bevestigden hun deelname eerder al met wielrenners die een week later het WK op de weg zullen rijden.

Enkele toppers beschouwen de Gooikse Pijl als de laatste test voor dat WK. Bora-Hansgrohe zakt met Peter Sagan en Pascal Ackermann af naar Gooik, CCC Team komt met Greg Van Avermaet aan de start en Jumbo-Visma brengt de Nederlandse spurtbom Dylan Groenewegen in stelling.

De Gooikse Pijl werd voor het eerst gereden in 2004. Sinds 2018 is het een wedstrijd vann de categorie 1.1, het niveau net onder de WorldTour-wedstrijden.