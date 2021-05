Schepdaal kleurt roze

Over twee dagen gaat in Turijn de Ronde van Italië van start. Dat zal al wie in Schepdaal woont of passeert geweten hebben. De thuisgemeente van Remco Evenepoel kleurt helemaal roze. De lokale wielerheld maakt zaterdag zijn debuut in een grote ronde.

Elke dag kleurt Schepdaal een beetje rozer. En dat dankzij de intussen tientallen affiches die Remco Evenepoel aanmoedigen voor z’n wederoptreden in de Ronde van Italië zaterdag. “Ik weet dat Schepdaal enorm fier is op ‘zijn ‘coureur”, vertelt Bruno De Leener van Remco’s lokale supportersclub. “Daarom hadden we het plan opgevat om aan de invalswegen van Schepdaal spandoeken hangen als steun. We hebben een stuk of vijf laten maken, maar dat was buiten het enthousiasme van Schepdaal gerekend, want binnen de kortste keren zijn er zoveel aanvragen geweest dat er nu al een zestigtal verdeeld zijn.”

