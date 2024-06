Patrick Evenepoel, de papa van wielrenner Remco, en Tom Demeyer, allebei uit Schepdaal, hebben de Ironman van Nice tot een goed einde gebracht. Met de volledige triathlon zamelen de twee zo’n 4.000 euro in voor vzw Levenslust, waar jongeren met een moeilijke opvoedingssituatie schoollopen en verblijven. Patrick finiste in een tijd van 15 uur en 18 minuten, Tom in 11 uur en 51 minuten.