Sebastiaan Bornauw ruilt Keulen voor Wolfsburg

Sebastiaan Bornauw vindt landgenoten Koen Casteels en Aster Vranckx terug bij Wolfsburg, dat vorig seizoen vierde eindigde in de Duitse eerste klasse. "Ik zie bij Wolfsburg een mooie kans om de volgende stap in mijn carrière te zetten en me ook persoonlijk te ontwikkelen", zegt de Meisenaar bij z'n voorstelling bij zijn nieuwe club. "Dit is een topadres in het Duitse voetbal. Ik kijk uit naar de uitdagingen in de Bundesliga en Europa."