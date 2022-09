SK Londerzeel pakt eerste drie punten van het seizoen na winst tegen Diegem

In tweede amateurklasse B heeft Londerzeel zondag de drie punten thuisgehouden in een felbevochten derby tegen Diegem.

Het was Londerzeel dat het best uit de startblokken schoot. Yildiz schilderde een vrije trap na 10 minuten over de muur en bezorgde zo de thuisploeg de voorsprong. Op het half uur verdubbelde de thuisploeg de voorsprong, opnieuw via Yildiz. Enkele minuten voor de rust had Diegem dan toch een antwoord klaar. Deflem bracht de bezoekers weer in de match met de 2-1.

Niet lang na de rust kwam Diegem tot op gelijke hoogte dankzij wat geharrewar en een schot van Mauën. De doelmannen aan beide kanten hielde daarna lang hun ploeg recht, maar enkele minuten voor tijd tekende Yildiz voor een hattrick en was het over and out voor Diegem. Londerzeel pakte zo gisteren de eerste drie punten van het seizoen.