SK Vlezenbeek maakt coronaversie van clublied

De club werd in oktober vorig jaar uitgeroepen tot coolste sportclub van Vlaanderen, onder meer omdat ze een geweldig clublied maakten. Dat clublied is nu in een coronaversie gegoten. In de clip trappen de spelers van Vlezenbeek vanuit hun kot de bal naar elkaar om zo een ketting van verbondenheid te vormen. Een prachtig idee, niet? Het resultaat kan je hier bekijken.