Skatepark in Hofstade moet internationale toppers afleveren

In Hofstade heeft Sport Vlaanderen vandaag de plannen onthuld voor het skatepark dat ze gaan bouwen in het voormalige zwembad. Zowel recreatieve als wedstrijdskaters zullen er van hun sport kunnen genieten. “Skateboarden is een jonge topsport, en sinds kort zelfs een olympische sport. Het nieuwe skatepark past perfect binnen de doelstellingen om de sport in België verder te professionaliseren”, zegt Kevin Bronckaers, technisch directeur topsport van de federatie Skate Vaanderen.

Het zwembad van Hofstade wordt de komende maanden omgetoverd tot een groot skatepark. Het ontwerp is van de hand van dezelfde bouwer als het Olympische skatepark in Tokio. “Het allermooiste is dat het park toegankelijk is voor iedereen die wil proeven van de skatesport, maar ook voor absolute toppers en alles daartussenin”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Kinderen en jongeren kunnen er leren skaten op skatekampen en de toppers kunnen zich hier op elke internationale wedstrijd voorbereiden.”

Bedoeling is dat in Hofstade heel wat Belgisch skatetalent ontwikkeld wordt. “Hoe beter de omstandigheden zijn, hoe meer we de grote talenten naar topsport kunnen laten ontwikkelen, om zo uiteindelijk onze olympische ambities waar te maken”, zegt Kevin Bronckaers van Skate Vlaanderen.“Het is fijn dat we een eigen park krijgen. Zo zullen we gerichter kunnen trainen op de modules die we ook in competitie tegenkomen. We zullen ook meer vrijheid hebben om een programma op maat samen te stellen en trainingen zelf in te plannen”, zegt skatester Lore Bruggeman, die ons land vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Tokio.

Sport Vlaanderen gaat op zoek naar een uitbater van het skatepark. Verder is er ook mogelijkheid voor een skateshop en een vergaderruimte om met topsporters videoanalyses te bespreken. De gemeente Zemst gaat de omgeving onder handen nemen. Het is de bedoeling dat het een sportieve ontmoetingsplek voor de buurt wordt. Het skatepark moet in februari 2023 de deuren openen.