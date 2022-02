Speler FC Machelen wordt niet geschorst, Voetbal Vlaanderen stuurt wel waarnemers

De Bosveldsite in Machelen was zondagmiddag het toneel van weinig fraais. Een speler van vierdeprovincialer Machelen haalde uit naar het strottenhoofd van een speler van Huldenberg, waardoor die achterover viel en even het bewustzijn verloor. Het slachtoffer, een jongen van 18 jaar, werd overgebracht naar het ziekenhuis maar mocht de dag erna naar huis. Opvallend, Voetbal Vlaanderen kan de speler van Machelen geen extra schorsing opleggen.

“De gelegenheidsscheidsrechter heeft de speler in kwestie een gele kaart gegeven”, legt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen uit. “We zijn daardoor gebonden aan onze procedures. Een speler die geel krijgt, kunnen we geen extra straf opleggen. Maar we nemen wel maatregelen. Zo voorzien we voor wedstrijden tegen Machelen een officiële scheidsrechter. Elke wedstrijd zullen er ook waarnemers zijn. We gaan de club nauwlettend in de gaten houden.”

OHR Huldenberg en KCS Machelen, dat op dezelfde Bosveldsite speelt en naar eigen zeggen imagoschade lijdt, vroegen om de club uit competitie te halen. De gemeente verbiedt de club alvast nog op het kunstgrasveld te spelen. “Dat is een groot probleem voor hen. Als ze niet snel een nieuwe thuishaven vinden en daardoor de komende weken forfait moeten geven, wordt de ploeg automatisch uit competitie gehaald”, aldus De Klerck.