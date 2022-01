Stadion Diegem Sport krijgt grondige opknapbeurt

De gemeente Machelen investeert 600.000 euro in het stadion van Diegem. De kantine en kleedkamers worden volledig vernieuwd. De werken starten begin volgend jaar en moeten in de zomer van 2023 klaar zijn. De club zal daardoor een half seizoen moeten uitwijken. De gemeente Machelen denkt aan de Bosveldsite, de club zelf aan het jeugdcomplex. Dat ondergaat momenteel een metamorfose. Eerst werd het gebouw aangepakt, in mei start de aanleg van twee extra kunstgrasvelden en een nieuwe parking. De gemeente Machelen investeert zo’n 3,2 miljoen euro in het jeugdcomplex in de Kosterstraat.