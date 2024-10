Steen Racing Team uit Druivenstreek derde op C1 Racing Cup van 24 Uur van Spa-Francorchamps

Het Steen Racing Team uit de Druivenstreek is afgelopen weekend 3de geworden in de 24 Uur van Spa-Francorchamps voor Citroen C1 wagens. Het team eindigde de voorbije drie jaar eerste in het algemeen klassement van het Belgisch kampioenschap van de C1 Racing Cup en doel was om die prestatie dit jaar te herhalen, maar door de derde plaats op het circuit in Francorchamps wordt dat moeilijk.