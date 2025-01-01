Stephex Masters 2025
Stephex Masters breekt zowel sportief als qua bezoekersaantallen records

De 11de editie van de Brussels Stephex Masters brak records. Meer dan 12.000 bezoekers en liefhebbers van de paardensport zakten af naar Wolvertem, dat waren er nooit eerder zoveel. "Ik heb grote dromen, maar ik heb mijn team nodig om die waar te maken," blikt organisator Stephan Conter terug. "Elk jaar maken we de Stephex Masters groter en beter. Dit jaar onthoud ik vooral hoeveel toeschouwers er waren en bleven tot het eind, zelfs in de gietende regen."

De Rolex Grand Prix op de Stephex werd gisteren gewonnen door het jonge Franse talent Nina Mallevaey, die haar beste concours ooit beleefde op de Brussels Stephex Masters, een Rolex Series Event. Vrijdag won ze met Les Blues al de landenprijs. Zondag won ze overtuigend de absolute hoofdproef en haar eerste 5* show. Die werd gesprongen over twee manches, de tweede was voorbehouden voor de top 12 uit de eerste ronde. 5 Combinaties bleven foutloos over beide omlopen en het was de jonge Française Nina Mallevaey (Dynastie de Beaufour) die won in de snelste tijd, voor de Belgische ervaren Gregory Wathelet (Bond Jamesbond de Hay). De Brit Harry Charles (Scherlock) pakte de derde plaats. Gilles Thomas uit Meise moet met Ermitage Kalone vrede nemen met een negende plaats.

Tijdens de afsluitende persconferentie straalde organisator Stephan Conter: “Deze top drie symboliseert waar dit event om draait: jong talent naast absolute wereldsterren die schitteren in onze arena. Dat dit jonge meisje uit Lille zo koel blijft en twee gevestigde waarden klopt, daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. Niemand krijgt dit cadeau, ze hebben er allemaal keihard voor gewerkt. Dat is precies wat dit event wil tonen: hier kan iedereen geschiedenis schrijven. Ik organiseer shows om zulke talenten te zien winnen."

