Sterk Kruikenburg Ternat wint eerste thuiswedstrijd tegen Kortrijk

Kruikenburg Ternat heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen overtuigend met 3-1 gewonnen tegen Kortrijk. Een knappe prestatie, want de West-Vlamingen hebben titelambities. Met de zege blijft Kruikenurg Ternat blijft foutloos in tweede nationale.

Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd in de eerste set, waarin beide ploegen vlot hun aanvallen afwerken. De thuisploeg wacht lang om het af te maken, maar Kruikenburg pakt uiteindelijk de set met 32-30. In de tweede set schakelt Kortrijk een versnelling en brengt de bordjes gelijk: 20-25 en 1-1. Kruikenburg herpakt zich in set drie en loopt meteen weg. Kortrijk komt nog terug, maar de eerste setbal is meteen de goed voor Kruikenburg: 25-23 en 2-1.

Ternat ruikt bloed en start ook sterk in de vierde set. Maar Kortrijk geeft zich niet zomaar gewonnen en komt terug in de wedstrijd. De set lijkt opnieuw een thriller te worden, maar na een paar individuele fouten loopt Ternat opnieuw uit. De tweede setbal is de goede en zo klopt Kruikenburg Ternat Kortrijk met 3-1.