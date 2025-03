Strombeek pakt de scalp van Meise en staat nu zelf aan de leiding: "Mentaal hebben we nu een voorsprong"

In de derde provinciale B hing gisteren op de Singel in Strombeek de sfeer van de hoogdagen want Strombeek ontving Meise. Vooraf stond Strombeek tweede en telde het twee punten minder dan leider Meise. Meise was gewaarschuwd in de aanloop naar de topper want Strombeek won 16 keer na elkaar. Daar voegde Strombeek nog een overwinning aan toe want de wedstrijd eindigde op 2-0. Strombeek staat nu helemaal bovenaam met één punt meer dan Meise. De twee teams zullen onder elkaar uitmaken wie kampioen wordt. Hier het matchverslag.