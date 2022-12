Strombekenaar Mats Maggi is Europees kampioen bowling: “Ik wil imago van de sport opkrikken”

Voor velen is bowlen puur amusement met een aantal vrienden of familie, maar voor Mats Maggi uit Strombeek is het pure topsport. Sinds z'n negende is hij bezeten door het spelletje en eind oktober volgde de grootste bekroning uit z'n carrière: winst op het Europese Kampioenschap in Tsjechië. We zochten de kampioen op in z'n bowlinghal in Molenbeek, waar hij groot werd.