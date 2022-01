Supporters opnieuw welkom langs de zijlijn: “Het heeft lang genoeg geduurd”

Na twee maanden mochten er afgelopen weekend opnieuw supporters langs de zijlijn staan bij voetbalwedstrijden. Door de slechte coronacijfers was dat een tijdlang verboden. Nu het opnieuw toegelaten is, gingen wij de sfeer opsnuiven in Liedekerke.

De voorbije weken waren niet de vrolijkste voor de kantine van VK Liedekerke. Lege zondagen in de agenda, enkel de jeugdwedstrijden die mochten doorgaan en ook daar was maar een beperkt aantal supporters toegelaten. “We hebben gemerkt dat er minder volk was de voorbije weken. Bij de jeugd mochten er wel twee ouders meekomen, maar je merkte dat ze minder geneigd waren om de kantine binnen te komen. Na de wedstrijd gingen de meesten meteen naar huis”, zegt kantinemedewerkster Christel De Deyn.

Een ander beeld gisteren voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Wambeek-Ternat. Keuvelende en consumerende supporters in de kantine met een pintje in de hand, voetbalclubs hebben het broodnodig. “Die inkomsten zijn heel belangrijk voor ons. Samen met sponsoring is het zo’n 60% van onze inkomsten”, zegt voorzitter van VK Liedekerke Gunther Bockstal. “Het heeft lang genoeg geduurd. De spelers snakken ernaar, de medewerkers en de supporters ook. Iedereen wil terug buiten komen en genieten van het voetbal."