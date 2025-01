Tafeltennisclub Dilbeek stunt en knikkert topclub La Villette uit de Beker van België: "Historische overwinning voor onze club"

Hoogspanning in sporthal Ten Gaerde gisteren want Tafeltennisclub Dilbeek stond voor het eerst in de geschiedenis van de club in de achtste finale van de Beker van België. Om door te stoten moest Dilbeek, dat in de derde klasse speelt, voorbij La Vilette Charleroi geraken, een team uit de hoogste klasse, de superdivisie. La Villette is de meest succesvolle club van het Belgische tafeltennis. Hun palmares, met onder meer 35 Belgische titels en zelfs 1 wereldtitel, is om van te duizelen. David tegen Goliath dus met als inzet de kwartfinale. TTC Dilbeek deed wat niemand voor mogelijk achtte: winnen. Het team staat in de kwartfinale. Hoe dat in zijn werk ging zie je in deze reportage.