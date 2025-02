Tafeltennisclub Dilbeek uitgeschakeld in Beker van België: "Trots op ons parcours"

Tafeltennisclub Dilbeek is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale van de Beker van België. Dilbeek verloor thuis met 1-4 van Virton. In de kwartfinale gingen twee teams van 3 spelers met elkaar de strijd aan. Met onder meer de nummer 14 van België in de ploeg was Virton te sterk voor Dilbeek. Sowieso mag de tafeltennisclub trots zijn op het prachtig parcours in de Beker van België. In de achtste finales boekten ze een historische overwinning door La Villette uit te schakelen, de meest succesvolle club van het Belgische tafeltennis.