Tegenvallende Grote Prijs Zwitersland voor motortalent Lucas Coenen

Motorcrosser Lucas Coenen uit Overijse heeft er een tegenvallende Grote Prijs van Zwitserland opzitten. Hij werd pas zevende. Grote concurrent voor de wereldtitel in de MX2-klasse, Kay De Wolf, won in Zwitserland. Met nog drie wedstrijden voor de boeg heeft De Wolf nu een voorsprong van 61 punten op nummer 2 Coenen. "Maar ik blijf mijn best doen en dan zien we wel," reageert Coenen. De volgende race wordt gereden op 8 september in Turkije.