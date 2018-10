Vanmiddag werd in Nossegem bij Zaventem de Patattencross gereden. Het was de tiende editie van de cross en ter ere daarvan deed de veldrit dienst als Provinciaal Kampioenschap. Jens Teirlinck haalde de titel binnen, ook al won hij de wedstrijd niet.

Teirlinck wint niet in Nossegem, maar is wel provinciaal kampioen

39 zijn eliterenners zonder contract en beloften moesten in Nossegem 11 stoffige rondes afwerken in de schaduw van Brussels Airport. Na een verkenningsronde was het Ingmar Uytdewilligen die de forcing voerde. Uytdewilligen maakte indruk. De Zandvlietenaar reed een voorsprong van 25 seconden voorsprong bij elkaar. Na een onemanshow won hij overtuigend de Patattencross. Matthias Van Roy werd uiteindelijk Vlaams-Brabants kampioen bij de beloften. Bij de elite zonder contract was een top-10-plek genoeg voor Affligemnaar Jens Teirlinck om de trui van kampioen van Vlaams-Brabant aan te trekken.

Een verslag krijg je in RINGtv Sport.