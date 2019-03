Chris Janssens werd begin november vorig jaar aangesteld als coach van Tempo Overijse. Amper vier maanden later is de samenwerking al voorbij. Onder leiding van Janssens zette Overijse een povere 9 op 39 neer. “Voorzitter Roger Vercarre heeft geen slecht woord over het inhoudelijke van de trainingen van Chris, maar in voetbal worden alle beslissingen bepaald door de resultaten”, klinkt het op de website van Tempo Overijse. Keeperstrainer Donald Meeus leidt vanaf vandaag de ploeg.