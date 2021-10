Tenniskoppel Van Uytvanck en Minnen tijdelijk uit elkaar

Tennissters Alison Van Uytvanck en Greet Minnen lassen een pauze in in hun relatie. Dat hebben ze aangekondigd via sociale media.

Alison Van Uytvanck uit Grimbergen en de Kempense Greet Minnen vormen al zo'n vijf jaar een koppel en wonen sinds enkele jaren samen in Vilvoorde. Het tenniskoppel gaat - voorlopig tijdelijk - uit elkaar. "Alison en ik hebben besloten een pauze in te lassen in onze relatie. Dit is een harde periode in ons leven. We zouden het dan ook waarderen als onze privacy gerespecteerd wordt. We wensen verder geen commentaar te geven. We hebben beiden tijd voor onszelf nodig nu", kondigt Greet Minnen de tijdelijke breuk aan via Instagram. Zij en Van Uytvanck waren sinds eind vorig jaar verloofd.