In Affligem stond vandaag een voetbalderby op het programma tussen Leeuwkens Teralfene en Hekelgem. En dat voor het eerst in maar liefst 16 jaar.

Teralfene walst over Hekelgem in Affligemse derby

De ploegen begonnen gretig aan de wedstrijd. Het eerste doelpunt voor Teralfene viel al in de twaalfde minuut dankzij Baevegems. Amper acht minuten later was het opnieuw prijs, De Coen krulde de bal mooi in de linkerhoek: 2-0. Net voor de rust maakte Meert na wat geharrewar in de zestien een derde goal voor Teralfene. In de 65ste minuut zette De Coen er een tweede op zijn naam, na een heerlijke assist van Malewo. Teralfene won dus met 4-0 van een kansloos Hekelgem.