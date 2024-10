Het WK gravel van dit weekend is achter de rug. Halle was de startplaats, de finish lag in Leuven. Gisteren kwamen de elite mannen in actie, maar ook liefhebbers in verschillende leeftijdscategorieën. Wij maakten dit sfeerverslag net voor het startschot en ontmoetten deelnemers en supporters van over heel de wereld. Het mag duidelijk zijn: gravel wordt steeds populairder.