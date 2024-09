Tim Borguet gaat jeugdacademie RSC Anderlecht leiden: “Nog meer talent laten doorstromen”

Tim Borguet is geboren in Anderlecht en groeide op een steenworp van het jeugdacademie van Anderlecht in Neerpede op, de academie die hij nu gaat leiden. De voorbije jaren was Borguet verantwoordelijk voor de marketing van de club. In die rol zat hij mee aan het stuur van de commerciële heropleving van de club. “Samen met zijn team was hij de drijvende kracht achter de beleving tijdens matchdagen in en rond het stadion, de merchandise en de strategie achter de mediaproducties en platformen van Anderlecht”, klinkt het bij de club.

Nu moet Borguet het businessmodel van de jeugdopleiding verder vormgeven. “Mijn voorliefde voor Neerpede is de basis van mijn verbondenheid met Anderlecht. Onze jeugdopleiding is het hart én het sportief onderscheidend vermogen van deze club. Neerpede is de beste omgeving voor Belgisch toptalent, op en naast het veld. Die unieke positie willen we versterken en zo streven naar nog meer continuïteit in de doorstroming en de impact van eigen opgeleid talent”, zegt Borguet.

Borguet speelde jarenlang voor basketbalclub Asse-Ternat, maar hing de schoenen aan de haak toen hij in 2020 marketingdirecteur bij Anderlecht werd. Vorig jaar maakte hij een comeback bij de tweede ploeg van Asse-Ternat. “Ik miste het competitieve karakter van het basket. Het team traint één keer en dat is haalbaar”, zei hij toen over zijn terugkeer. Die werd overigens een succes, want Borguet had een belangrijk aandeel in de titel van de ploeg in eerste provinciale.