De transfer hing al even de licht, maar is nu officieel bekend gemaakt door Lokeren. Tirpan speelde anderhalf jaar bij de Oost-Vlamingen. Daarin speelde de verdediger 43 wedstrijden en scoorde twee keer. Daarvoor was Tirpan in de eerste klasse actief bij Eupen en Moeskroen. Kasimpasa staat momenteel 15de in de Turkse eerste klasse, op één punt van de degradatiezone. Hij moet er samen met onder meer Ndongala en Ricardo Quaresma het behoud verzekeren.

Foto: KSC Lokeren