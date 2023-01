Topruiter Gilles Thomas uit Meise verkozen tot ‘Rookie of the Year’

Gisteren vond in Docks Dome in Brussel het EquiGala plaats in Docks Dome in Brussel. Dat is het belangrijkste feest van de Belgische paardensport. In totaal worden er ook zeven awards uitgereikt. Meisenaar Gilles Thomas werd verkozen tot ‘Rookie of the Year’. Thomas brak het voorbije seizoen helemaal door. Hij won de vijfsterren Grote Prijs op de legendarische omloop van Hickstead in Engeland, werd knap derde in de Grote Prijs in het Canadese Calgary en vierde in Genève.

Thomas maakte ook deel uit van het team dat de Nations Cup Finale won in Barcelona. Met dat jumpingteam sleept hij de award van ‘Team of the Year’ in de wacht. De Meisenaar is één van de grootste ruitertalenten van het land. Hij toonde zich op zijn 18de voor het eerst aan het grote publiek met een Europese titel bij de junioren en werkte zich de voorbije jaren naar de top van de jumpingsport.