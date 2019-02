Alison Van Uytvanck speelt vandaag de finale op het tennistornooi van Boedapest. De tennister uit Grimbergen neemt het in de finale op tegen de Tsjechische Vandrousova, het nummer 81 in de wereld.

In haar match van gisteren had Van Uytvanck het niet onder de markt. Ze had 3 sets nodig om afstand te nemen van de Russische Alexandrova: 3-6, 6-4 en 7-6. In de beslissende set redde van Uytvanck maar liefst 5 matchballen.

De kaarten liggen goed voor Van Uytvanck want vorig jaar won ze in Boedapest ook al de finale. Ze verloor nog nooit in de Hongaarse hoofdstad en samen met haar coach Kirsten Flipkens hoopt Van Uytvanck dat dat ook vandaag het geval zal zijn.