Van Wilder presteert sterk in Ronde van de Toekomst

Ilan Van Wilder is bezig aan een sterke Ronde van de Toekomst. De belofterenner uit Opwijk staat momenteel derde in het algemeen klassement. Morgen eindigt de Franse rittenkoers met een bergrit.

Ook vandaag moest er stevig geklommen worden in de Ronde van de Toekomst. Ilan Van Wilder reed in Tignes als vijfde over de eindstreep. In het algemeen klassement springt hij van de vijfde naar de derde plaats. Ook de voorbije dagen presteerde de 19-jarige Opwijkenaar al sterk. In de voorbije negen ritten finishte hij zes keer in de top 10 (inclusief ploegentijdrit).

Van Wilder staat in het algemeen klassement op 2’33” van de Noorse leider Foss en op 1’23” van de Italiaan Aleotti. In de slotrit van morgen gaat het opnieuw bergop. De finish ligt op de Corbier, een beklimming van eerste categorie.