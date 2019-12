Van Wilder voorgesteld als prof bij Team Sunweb

Vorige week won de Opwijkenaar nog de Kristallen Fiets als beste jongere, nu mag hij zichzelf prof noemen. Het gaat dus snel. “Het is inderdaad een fijne week geweest”, lacht Van Wilder. “De Kristallen Fiets én een profcontract, dat zijn dingen die ik niet rap zal vergeten.” Voor de start van zijn eerste profjaar blijft Van Wilder bescheiden wat betreft ambitie. “Ik wil vooral veel ervaring opdoen en veel leren. Zeker op het vlak van tijdrijden en het Ronde-werk.”

Team Sunweb wil de jonge renner tijd geven om zich te ontplooien. Van Wilder heeft talent voor het Ronde-werk, maar ploegleider Reef wil zich niet beperken tot dat type koersen. “Het is niet dat we met hem enkel op klimkoersen gaan focussen”, legt Marc Reef uit. “Hij gaat ook wedstrijden in België rijden. Hij moet werken aan zijn tijdrit en op het vlakke zijn mannetje staan. Als je in de klassementen een rol wil spelen, dan moet je alle facetten van het wielrennen onder de knie hebben.”

De buitenwereld zal het eerste profjaar van Van Wilder maar wat graag vergelijken met het eerste, fantastische, profjaar van fenomeen Remco Evenepoel. Van Wilder blijf er rustig onder. Hij kijkt al uit naar de toekomst. “Ik denk dat hetzelfde type renner zijn, dus wie weet gaan we ooit in een Tour tegen elkaar voor het klassement gaan”, lacht Van Wilder.