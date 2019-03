Vandendries breekt Belgisch record speedskiën

Vandendries brak het record tijdens de tweede ronde van de Wereldbeker in Vars. Op de Chabrières-piste haalde hij een topsnelheid van 218,845 kilometer per uur. Het stelt daarmee het vorige Belgisch record 215,311 km per uur met zo’n 3,5 kilometer per uur scherper. Dat record stond al 22 jaar op de tabellen.

De Overijsenaar mag zich voortaan dus de snelste Belg op twee latten noemen. Hij is wel nog een eind verwijderd van het wereldrecord. Dat staat op 255 kilometer per uur.

Foto: Vars Speed Skiing