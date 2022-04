VBT Machelen wint drie Vlaams-Brabantse titels voor eigen volk

In Machelen stond het Paasweekend in het teken van volleybal. In de Bosveldsporthal vonden de finales van de beker van Vlaams-Brabant plaats, zowel voor de jeugd als voor de senioren. VBT Machelen was trots om het tornooi te organiseren, zeker omdat er drie Machelse teams in de finale stonden.

In de Bosveldsporthal was het vooral uitkijken naar de U15 bij de jongens. Thuisploeg stond er tegenover Kruikenburg Ternat. Machelen won overtuigend met 3-0. “Het voelt geweldig om de beker te winnen, het is een tof moment”, zegt coach Nils. “De beker krijgt een mooi plaatsje in de kantine.” In totaal stonden maar liefst 12 finales op het programma. Al maanden is VBT Machelen bezig met de organisatie van het tornooi. “Het is een soort van prestige voor de club, die tot de vijf grootste van Vlaams-Brabant behoort”, zegt voorzitter Nadine Devisch. “Ik ben nu acht jaar voorzitter en dit is de kroon op het werk. Ik probeer het niet te tonen, maar ik ben heel geëmotineerd.”

Voor VBT Machelen was het sportief een echt topweekend. Want ook de U19 jongens en de Heren wonnen hun finale. Een perfecte 3 op 3 dus in eigen huis.