Israëlier Oded Kogut verrast en wint de Gooikse Pijl

Veel regen en een verrassende winnaar op 22ste Gooikse Pijl

De Israëliër Oded Kogut wint na een massasprint de 22ste editie van de Gooikse Pijl. De sprinter van Israel-Premier Tech was sneller dan Dylan Groenewegen en Gerben Thijssen. Arne Marit uit Galmaarden kwam als 32ste over de finish.

Een verrassende ontknoping bij de Gooikse Pijl, maar geen verrassingen op het parcours. Dat startte in Roosdaal en ging 21 kilometer lang richting Gooik, om daar net zoals de voorbije jaren nog acht rondes te gaan. 't Was een uitgeregende editie waarbij Tim Merlier zijn titel van vorig jaar wegens ziekte niet kon verdedigen. Oded Kogut verraste in de massasprint door als eerste de finish te bereiken.

Een videoverslag zie je in Ring Sport.

