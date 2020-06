Verbroedering Beersel-Drogenbos mag kantine weer openen

Bij voetbalclub Verbroedering Beersel-Drogenbos halen na de spelers nu ook de ouders opgelucht adem. Dat komt omdat ze sinds vorige week weer welkom zijn op de club. Om te kijken naar een wedstrijd van hun jonge voetballers of om gewoon een glas te drinken in de kantine.

Sinds enkele weken trainen de jeugdspelers van Verbroedering Beersel-Drogenbos weer. De ouders zijn sinds vorige week opnieuw welkom in de kantine van de club in Lot. “We moeten eigenlijk dezelfde maatregelen volgens als in de horeca in het algemeen”, zegt Dirk Verbist, Academy Manager. “Binnen is de social distancing aangeduid met tape op de vloer en we hebben ook het buitenterras geopend met de tafels ver uit mekaar. Er wordt bediend aan tafel en wie dat doet draagt een mondmasker. Alles wordt onmiddellijk ontsmet.” Alleen maar blije gezichten op en nu dus ook naast het veld.