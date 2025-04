Verbruggen verliest topsportstatuut na bewogen EK: "Intimidatie"

Twee kilometer voor de streep lopen Verbruggen, Maayouf, Ouhaddou en Salpeter samen Leuven binnen. Die vier zullen strijden voor de medailles, maar dan valt Verbruggen flauw, naar eigen zeggen een gevolg van intimidaties die halfweg de wedstrijd begonnen.

Achteraf verklaart de Spaanse Maayouf dat ze boos was op Verbruggen omdat die buiten de bevoorradingszones een drinkbus en een gelleke zou hebben aangenomen. Uiteindelijk wint Ouhaddou. Verbruggen wordt twaalfde. Hanne dient achteraf een klacht in voor intimidatie, maar die is door organisatie onontvankelijk verklaard. De gemiste podiumplaats heeft grote gevolgen want een plek in de top drie op een EK levert een topsportstatuut en de nodige financiële steun.