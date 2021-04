Vier regiogenoten bekroond tijdens Volleyproms

Kris Vansnick uit Gooik won zoals verwacht de prijs van coach van het jaar bij de vrouwen. Vansnick loodste Asterix Avo Beveren naar de landstitel en bekerwinst. Zijn dorpsgenoot Frank Depestele is verrassend coach van het jaar bij de mannen geworden. Hij loodste Menen naar een knappe derde plaats. “Ik ben geschrokken dat ik de prijs heb gewonnen, maar het is een leuke verrassing. Menen heeft nog nooit zo’n goed jaar gehad. Ik denk dat er daarom ook op mij gestemd is”, reageerde Depestele tijdens een digitale awardshow.

Britt Rampelberg uit Lennik ziet haar sterke seizoen bekroond met de prijs van rookie van het jaar. De 20-jarige Rampelberg brak dit seizoen door als libero bij Asterix Avo Beveren. “Het is een speciaal moment voor mij, want ik ben het als libero niet gewoon om punten te maken, laat staan om individuele prijzen te winnen”, reageerde Rampelberg. Seppe Baetens, net als Rampelberg geboren en getogen in Lennik, werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de mannencompetitie. Baetens ruilt Leuven volgend seizoen in voor Aalst.