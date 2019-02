Vijf decennia Vilvoduikersclub

De Vilvorduikersclub telt zo’n 50 leden tussen 16 en 75 jaar oud. Ze trainen wekelijks in het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje, maar ze duiken ook vaak in open water, bijvoorbeeld in steengroeves. Eén keer per jaar maakt de club ook een verre reis. Dit jaar trekt de club naar de Filipijnen. Duiken is een sport, maar eentje die verschilt van veel andere sporten. “Het is niet competitief”, zegt Eddy Van Eycken, voorzitter van de Vilvoduikersclub. “Je kan het invullen zoals je zelf wil. Je kan conditietraining doen en gewoon komen trainen. Je kan je specialiseren in fotografie, in video. Sommige mensen duiken in de diepte, zonder duikfles, zonder masker. Keuze genoeg.”

