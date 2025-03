Vijfde GP Oetingen met start in Sint-Pieters-Leeuw: alle topploegen present

De GP Oetingen promoveerde naar de UCI Pro Series, het niveau net onder de WorldTour-wedstrijden. Alle topploegen, zoals Uno-X, AG Insurance-Soudal en Visma-Lease a Bike tekenden dan ook present op de vijfde editie van de wielerwedstrijd. Het was ook uitkijken naar wat Canyon-Sram kan in koers. Zij hadden met Chiara Consonni één van de favorieten aan de start. En het was ook uitkijken naar haar ploeggenote Zoë Backstedt. In het totaal kwamen niet minder dan twaalf WorldTour-ploegen staan aan de start.

“Ik denk dat de GP Oetingen belangrijk is voor het toerisme in Vlaams-Brabant. Er zijn weinig koersen van dit niveau, dus dit is een verrijking. We organiseren dit nog maar voor de vijfde keer, dus het is voor ons een bijzondere dag,” aldus Steven Christiaens van de organisatie.

De populariteit van het vrouwenwielrennen zit duidelijk in de lift. Dat merkt ook ex-profwielrenner Dirk De Wolf uit Ternat. “Met Lotte Kopecky hebben we een wereldkampioene, met Ghekiere ook een winnares van de bolletjestrui. Bovendien hebben we een paar topteams en is er veel aandacht voor vrouwenwielrennen”, zegt De Wolf.